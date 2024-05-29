الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يبحث مع روسيا تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع الدكتور أوليج سالاجي سكرتير الدولة ونائب وزير الصحة الروسي، وذلك بمقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ77 التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في “چنيف”.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، حيث تم الاتفاق على العمل المشترك لتكثيف الجهود في مجال التصنيع الدوائي المشترك وكذلك تصنيع المعدات الطبية.

المؤتمر العالمي للسكان

وقال “عبدالغفار” إن الدكتور خالد عبدالغفار، دعا الدكتور أوليج سالاجي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ومن جانبه، أشاد سكرتير الدولة الروسي، بالتجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس سي، معربا عن تطلع بلاده إلى قيام مصر بنقل تجربتها وخبرتها إلى روسيا في هذا المجال.

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الصحة العالمية چنيف تعزيز التعاون تصنيع الدواء المعدات الطبية

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