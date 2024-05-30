الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2024/5/30

الدولار
الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لعدة قروش في معاملات اليوم، حيث تخطى 47.50 جنيه للبيع والشراء وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك المركزي المصري 
 47.2509 جنيه للشراء 47.3874 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري 
47.25 جنيه للشراء 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في معاملات بنك مصر 
47.25 جنيه للشراء 47.35 جنيه للبيع.  

سعر الدولار اليوم في معاملات بنك الإسكندرية 
47.28 جنيه للشراء 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في معاملات بنك قناة السويس 
47.25 جنيه للشراء 47.35 جنيه للبيع.  

سعر الدولار اليوم في معاملات بنك القاهرة 
47.32 جنيه للشراء 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي CIB 
47.25 جنيه للشراء 47.35 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

يورو
51.6116  جنيه للشراء 51.7802 جنيه للبيع.
جنيــه إسترليـنى
60.6271  جنيه للشراء 60.8219 جنيه للبيع.
دولار كنـدى
34.8156 جنيه للشراء 34.9268 جنيه للبيع.
كرون دانمركى
6.9179 جنيه للشراء 6.9390 جنيه للبيع.
كرون نرويجى
4.5255 جنيه للشراء 4.5395 جنيه للبيع.
كرون ســويدى
4.5038 جنيه للشراء 4.5174 جنيه للبيع.
فرنك سويسرى
52.0916 جنيه للشراء 52.2655 جنيه للبيع.
100 ين يابانى
 30.2423 جنيه للشراء 30.3358 جنيه للبيع.
ريـــال سعـــودى
12.6514 جنيه للشراء 12.6887 جنيه للبيع.
دينــار كويتى
154.7071 جنيه للشراء 155.2060 جنيه للبيع.
درهم إماراتى
12.9172 جنيه للشراء 12.9575 جنيه للبيع.
دولار اســـترالى
 31.6066 جنيه للشراء 31.7077 جنيه للبيع.
دينــار البحــرين
125.8560 جنيه للشراء 126.2341 جنيه للبيع.
ريـــال عمـــانى
123.2473 جنيه للشراء 123.9263 جنيه للبيع.
ريـــال قطــــرى
 13.0143 جنيه للشراء 13.0585 جنيه للبيع.
دينـار اردنـى
 66.9067 جنيه للشراء 67.1479 جنيه للبيع.
يوان صينى
6.5488 جنيه للشراء 6.5681 جنيه للبيع.

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