مفاجآت يكشفها تحليل مخدرات سائق معدية أبوغالب: ماذا عن الفرامل؟

كشف محامي محمد خالد، سائق الميكروباص المنكوب في حادث معدية أبوغالب، عن مفاجأة تخص موكّله، حيث ورد تقرير الطب الشرعي حول تحليل المخدرات بدمائه، وتبين أن العينة سلبية وخالية من أي مواد مخدرة أو كحوليات.

وقال محامي المتهم إن موكله حاصل على مؤهل عالٍ ويشهد له الجميع بحسن الخلق وأن والدة المتهم قالت له إنها حزينة على الفتيات الراحلات أكثر من حزنها على حبس ابنها، مؤكدة أنه لولا سقوط ضحايا لكان محمد حاليًا يكرم من المجتمع على ما فعله مع الفتيات أثناء الدفاع عنهن عقب تعدي أحد الشباب عليهن بالأيدي والألفاظ الخادشة للحياء.

وأكد المحامي أنه يمتلك الأدلة الكافية التي تؤكد عدم مسئولية موكله عن الحادث من قريب أو بعيد أهمها وأولها التقرير الفني الصادر من مهندس المرور الذي أثبت أن السيارة لم تكن في وضع التشغيل أثناء الحادث، وأن الفرامل كانت تعمل بشكل جيد، مضيفًا أنه سيستعين أيضًا بشهود الإثبات وشهود العيان أمام المحكمة وغيرها من الأدلة التي ستؤكد براءة محمد.