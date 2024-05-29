تقارير: إشادة صينية بالدور المصرى لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات لغزة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إن بلاده تشعر بألم عميق بسبب الوضع الخطير للغاية في غزة، بينما تستضيف بكين الرئيس السيسي والعديد من القادة العرب الآخرين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المحادثات بين شي والسيسي وشخصيات عربية أخرى في الصين تهدف إلى بناء توافق في الآراء بين بكين والدول العربية، فضلًا عن تقديم "صوت مشترك" بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت أن الصين تقدر الدور المهم الذي لعبته مصر في تهدئة الوضع وتقديم الإغاثة الإنسانية، ومستعدة للعمل مع مصر لمواصلة مساعدة سكان غزة "والدفع من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

دعم القضية الفلسطينية لعقود من الزمن

وتتمتع الصين بعلاقات جيدة مع إسرائيل لكنها دعمت القضية الفلسطينية لعقود من الزمن وقامت بحملة من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقل تليفزيون الصين المركزي عن شي قوله للرئيس السيسي في بكين إن "الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والوضع الإنساني في غزة خطير للغاية. وتشعر الصين بألم عميق".

وقال شي "إن المهمة ذات الأولوية القصوى الآن هي وقف فوري لإطلاق النار، من أجل تجنب امتداد الصراع، والتأثير على السلام والاستقرار الإقليميين، ومن أجل منع حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة".

وبحسب التقرير فقد تجري مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر محادثات تهدف إلى تأمين هدنة دائمة بين إسرائيل وحماس يرافقها إطلاق سراح المحتجزين .

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام رسمية أن شي التقى بالرئيس السيسي في حفل كبير خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين بعد ظهر الأربعاء، مع عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وقال بيان الرئاسية إن المحادثات "ستتناول سبل إقامة علاقات ثنائية أوثق وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجموعة من المجالات".

وسعت بكين إلى بناء علاقات أوثق مع الدول العربية في السنوات الأخيرة وتوسطت في العام الماضي في انفراج بين طهران والمملكة العربية السعودية.

واستضافت بكين أيضًا الحركتين الفلسطينيتين المتنافستين حماس وفتح الشهر الماضي لإجراء "محادثات متعمقة وصريحة حول تعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية".

ومن بين الوفود المشاركة في المنتدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى مجموعة من القادة والدبلوماسيين الإقليميين الآخرين.

وقالت بكين إنه من المقرر أن يلقي شي كلمة رئيسية في حفل الافتتاح يوم الخميس، بهدف بناء "توافق مشترك" بين الصين والدول العربية.

وستكون الحرب بين إسرائيل وحماس على رأس جدول الأعمال، التي سعى شي من أجلها إلى عقد "مؤتمر سلام دولي".