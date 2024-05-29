بطريقة مدرسية.. كومان يعلن قائمة هولندا لبطولة أمم أوروبا 2024

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

واختار الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي عبر منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" الإعلان عن أسماء اللاعبين المنضمين للقائمة عبر فيديو ظهر خلاله رونالد كومان كمدير للمدرسة يعلن أسماء الطلاب المنضمين للفريق المدرسي.

قائمة هولندا لبطولة أمم أوروبا 2024

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: جاستن بيلو، فينورد، مارك فليكين، برينتفورد، برات فيربوجين، برايتون.

الدفاع: ناثان آكي، مانشستر سيتي، دالي بليند، جيرونا، ماتياس دي ليخت، بايرن ميونخ، فيرجيل فان دايك، ليفربول، ستيفان دي فراي، إنتر، دينزيل دومفريس، إنتر، جيريمي فريمبونج، باير ليفركوزن، لوتشال جيرتويدا، فينورد، ميكي فان دي فين، توتنهام.

وسط الملعب: رايا جرافينبرخ، ليفربول، تيون كوبمينيرس، أتالانتا، تيجاني ريندز، ميلان، فرانكي دي يونج، برشلونة، جيردي شوتن، أيندهوفن، جورجينو فينالدوم، الاتفاق، جوي فيرمان، أيندهوفن.

الهجوم: ستيفن بيرجفاين، آياكس أمستردام، ممفيس ديباي، أتلتيكو مدريد، دونيل مالين، بروسيا دورتموند، برايان بروبي، آياكس أمستردام، كودي جاكبو، ليفربول، تشافي سيمونس، لايبزيج، فوت ويجورست، هوفنهايم.

https://x.com/OnsOranje/status/1795808209216704863

مجموعات أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

وتحتضن 10 مدن ألمانيا منافسات بطولة يورو 2024، بألمانيا، وهي: برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الانجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024

ويفتتح المنتخب الألماني منافسات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم 10 يونيو المقبل في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.