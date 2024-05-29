الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق السلام بالشرق الأوسط: إسرائيل تشن عملية عسكرية كبيرة فى رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال منسق عملية السلام بالشرق الأوسط، إنه يجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف منسق عملية السلام بالشرق الأوسط، خلال النبأ العاجل، أن إسرائيل تشن عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية ومناطق حولها وهو ما يزيد من حدة الدمار.

وأشار إلى أنه يجب معالجة المستقبل السياسي لقطاع غزة ضمن دولة فلسطينية موحدة، موضحًا ارتفاع نسبة الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.

وأكد أن العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة بقطاع غزة، موضحًا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية لتلبية احتياجات السكان بقطاع غزة.

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