الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هي أعراض متلازمة البط التي تصيب السيدات؟.. أخصائية نفسية توضح

متلازمة البط - صورة
متلازمة البط - صورة تعبيرية

قالت إلهام حمودة إخصائية نفسية، إن"متلازمة البط"، الذي يصيب السيدات بكثرة لها الكثير من الأعراض الخطيرة، وهذه المتلازمة عبارة عن مجموعة من المشاعر المتمثلة في الإحساس بالفشل وعدم القدرة على مواكبة متطلبات الحياة.

متلازمة البط

وأكدت الدكتورة إلهام حمودة، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن أعراض متلازمة البط اضطرابات شديدة فى النوم، وخلل في الساعة البيولوجية، وصداع شديد متكرر مع زغللة بالعين، وتساقط شعر الرأس خاصة عند السيدات، والانشغال العقلى باستمرار الانهيار العصبي.

أعراض متلازمة البط

وأضافت في حديثها، أنه عندما تتحول هذه المشاعر لأمراض جسدية يصبح الأمر خطيرًا ويجب الانتباه له جيدًا، مؤكدة أن كل جزء فى جسم الإنسان له علاقة بنوع من أنواع الشعور.

إلهام حمودة أخصائي نفسي السفيرة عزيزة دي ام سي

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