لحظة بلحظة.. القاهرة الإخبارية تواصل تغطيتها للوضع فى غزة ورفح

تستمر قناة "القاهرة الإخبارية" في تغطيتها للوضع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية من خلال مراسليها المتواجدين في قلب الحدث وعلى خط النار على مدار الساعة.

وفي نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية" أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها استهدفت عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنوا داخل أحد المنازل في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن أنها نفذت أمس الثلاثاء، عملية مركبة بعد استدراج قوة إسرائيلية لأحد الكمائن شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها.

في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 26 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن شبكة الاتصالات والإنترنت انقطعت في جميع أنحاء مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عددًا من الشهداء الفلسطينيين سقطوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إنه حتى الآن ارتفع عدد الشاحنات التي عبرت من منطقة معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم إلى 194 شاحنة مساعدات إنسانية البعض منها داخل منطقة التفتيش، وتم إفراغ الحمولة الخاصة به وتسليمها للأمم المتحدة، وبدأت الشاحنات منذ قليل في العودة مرة أخرى إلى الجانب المصري بعدما أفرغت الحمولة الخاصة بها.

وأضاف المطعني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللافت على مدار الساعة الماضية، وجود عدد من الشاحنات التي تحمل مواد البناء سواء من الحديد أو الأدوات الخاصة بالصرف الصحي، وتم رفض هذه الشاحنات من قبل سلطات الاحتلال بمعبر كرم أبوسالم، وقالوا إن مواد البناء لن تدخل إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر تكرر أيضًا في الشاحنات الخاصة بالوقود سواء السولار أو الغاز في اليومين الأول والثاني لدخول المساعدات.

وأوضح أنه بالأمس دخلت أربع شاحنات خاصة بالسولار، وتم بالفعل عبورها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم بعدما سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المعبر بعبور هذه الشاحنات من الوقود، واليوم لم تعبر أي من شاحنات الوقود إلى معبر كرم أبوسالم حتى هذه اللحظات، ولكن ربما في الساعات المقبلة قد تعبر.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا اتخذت قرارًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة.

وأضاف ألباريس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض كل أعمال العنف في قطاع غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، كما نؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن إسبانيا تتحمل المسئولية بأن يكون هناك صوت عربي أوروبي مشترك لتعزيز السلام بالمنطقة، كما أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية الإسباني بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

فيما قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعبر عن عزيمة إسبانيا على تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجازر الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية تؤكد ضرورة العمل على وقف العنف بقطاع غزة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "سنواصل العمل مع إسبانيا والشركاء كافة لتطبيق حل الدولتين وتعزيز السلام بالمنطقة".