حوكمة المنظومة.. خبير يكشف هل ترفع الحكومة الدعم تمامًا؟

قال د. محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مفهوم الحوكمة هو ترشيد الإنفاقات التي توجهها الحكومة لبرامج الدعم وعمل سياسات على المجتمع وحصر الفائدة التي تعود على المواطن.

وأضاف "الكيلاني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الحوكمة في برامج الدعم تهدف لترشيد لمسألة الإنفاق وتوجيه برامج الدعم إلى مستحقيها بشكل كبير.

كما أشار إلى أن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم جاء في توقيت حساس ليكشف ما يُثار على السوشيال ميديا حول إلغاء برامج الدعم وأن الحكومة بصدد إلغائها، مؤكدًا أن هذا مفهوم خطأ جدًا.

وأكد أن مؤتمر اليوم وحديث رئيس الوزراء أفصح بشكل كامل وكشف عن أنه لا يوجد ما يسمى بإلغاء الدعم، لكن إعادة توجيه الدعم بشكل حوكمي أكثر حتى يعطي نتائج إيجابية للموازنة العامة للدولة والمواطن.