أمريكا: غلق معبر رفح يؤثر على الجهود الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة

قال نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن :"ندعم وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سلطة فلسطينية متجددة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن، خلال النبأ العاجل، غلق معبر رفح يؤثر على الجهود الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة.

وأكد نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن: "ندين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية".

وأضاف نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أننا نؤمن بأن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، موضحًا أن حل الدولتين هو السبيل لإحلال الأمن والسلام بالمنطقة.