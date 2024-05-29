الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر

حفل الموسيقار عبد
حفل الموسيقار عبد الوهاب

 تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في الثامنة مساء الخميس 30 مايو بمسرح السامر بالعجوزة، ويقام الحفل بالمجان ضمن برنامج "حفلات الخميس الأخير من كل شهر" التي تقيمها هيئة قصور الثقافة وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

يحيى الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتقدم عددًا من أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويحيي الجزء الثاني من الحفل المطرب الفنان طارق فؤاد، ويقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

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صدور العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة" لـ"قصور الثقافة"

 الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

الأهداف:

تهدف الهيئة إلى المشاركة قي رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير قي مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات قي المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات وذلك على النحو التالى:

في مجال الثقافة العامة: تنشيط الحركة الأدبية قي المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة.

في مجال المسرح: الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفنى على النشاط المسرحى بالمحافظات.

في مجال الموسيقى: رفع مستوى التذوق بين الجماهير ورعاية المواهب بالمحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مسرح السامر بالعجوزة د مازن دراز أعلام الفن والطرب

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