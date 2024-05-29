أسقف الفيوم يعلن موعد الاحتفال السنوي لدير الأنبا ابرام

أعلن الأنبا ابرام مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالفيوم،عن موعد الاحتفال بعيد القديس الأنبا ابرام بديره والاحتفالات السنوية المقامة به.

وأشار مطران الفيوم في تصريحات له، إلى أنه تُقيم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم الإحتفال السنوي بعيد نياحة القديس الأنبا أبرآم بديره بالعزب - الفيوم فى الفترة من الأحد ٢ يونيو حتى الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

وأوضح أن الاحتفالات تشمل استقبال الدير للزائرين والرحلات من داخل الإيبارشية وخارجها لحضور صلوات العشيات والقداسات الإلهية يوميًا في الفترة من الأحد ٢ يونيو وحتي السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤م.

كما يعتذر الدير عن استقبال أية زيارات جماعية أو فردية (بدون دعوات ) يومي الأحد ٩ يونيو والإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤م، مع عدم توقع قبول أية استثناءات في هذا الأمر.

احتفالات كنسية خلال يونيو

في سياق متصل بالاحتفالات السنوية للأديرة، تنطلق الاحتفالات السنوية لدير السيدة العذراء مريم بجبل الطير في محافظة المنيا، بدءًا من يوم 6 يونيو المقبل ولمدة أسبوع.

ويقيم دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير،احتفالاته السنوية خلال فترة الخماسين المقدسة،بالتزامن مع اقتراب عيد الصعود المقدس.

ويترأس احتفالات دير السيدة العذراء مريم،الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوطوتوابعها في المنيا، مع كهنة ديرجبل الطير.