أسيوط تستعد لزيارة وفد الصحة العالمية لمراجعة أعمال ترصد الحمى (صور)

شكّل د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لجان متخصصة لتجوب المراكز والمدن للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال وفد المراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية المكلف لمراجعة أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدى وميكنة التطعيمات في إطار توجه وزارة الصحة للتحول الرقمي.

جاء ذلك تحت إشراف د.أحمد سيد موسي، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وبقيادة دكتورة مرام علي عبد المالك مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمحافظة وعضوية دكتور محمد السعيد مسئول ترصد الحمي والطفح الجلدي ود.عبد المعز صفوت مدير التطعيمات وجميع أطباء ومسئولي ومراقبي الأمراض المعدية بمديرية الصحة بأسيوط.

استعدادات المنشآت الصحية لاستقبال وفد منظمة الصحة العالمية

وأشار د.أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، إلى أن المحافظة شهدت خلال الساعات القليلة الماضية عدد من اللجان المكوكية التي تجوب مختلف نجوع وقري ومراكز ومدن المحافظة للتأكد من استعدادات المنشآت الصحية لاستقبال وفد منظمة الصحة العالمية وان اللجان قامت خلال جولاتها بإجراء شرح وتدريب على قائمة مستندات وثائق الاشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات سواء إدارات صحية او مكاتب صحة كما تم مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة القادمة.

أضاف أنه يأتى ذلك ايمانا بالدور الهام الذى يمثله الإكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابه والإنتشار للأمراض المعديه التي تعتبر من أهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحيه والوقائيه.

من جانبه، وجه وكيل صحة أسيوط الشكر لجميع الفرق المشاركة بالحملات خلال الساعات القليلة الماضية وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا التنسيق وتضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ورؤساء المدن والمراكز وتكثيف الدعاية التي تم اتخاذها للإعلان عن الحملات، مشيرا الى انه سيتم معالجة أي معوقات او سلبيات يتم طرحها على الفور، لتحقيق أكبر مستهدف في الفترة المقبلة.

وأوضحت د.مرام عبد المالك القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بأسيوط، أنه تم مناقشة الاستعدادات النهائية التي تم إنجازها وعدد الفرق الثابتة والمتحركة بكل إدارة صحية، وتحديث البيانات والخرائط وعمل الحصر اللازم بالأحياء والقرى والمدن، والتركيز على المناطق المكتظة بالسكان لضمان التغطية الكاملة للفئات المستهدفة مع مديري الإدارات والمستشفيات.

وأضافت مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة اسيوط، أنه تم خلال الجولات التوجيه بالالتزام بنموذج التقييم التي سوف تنزل به منظمة الصحة العالمية وكذلك مراجعة وثائق الأشهاد وجميع البلاغات والخرائط في الحالات والتأكد من الإعداد الجيد للحملات بالتدريب المكثف للفرق الطبية المشاركة ومراجعة الخرائط لكل إدارة صحيه وتكاملها مع الإدارة المجاورة، وتحديد خطوط السير بمعرفة مدير الإدارة الصحية،المراقب الصحي، تحديث قاعدة البيانات للأطفال المستهدفة، فضلًا عن مناقشة النتائج والبيانات والتاكيد علي تلافى أي ملاحظات او معوقات للوصول إلى أفضل نتائج وأكبر مستهدف ممكن على مستوى المحافظة.

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