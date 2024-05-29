محمد شريف ينتظم فى معسكر منتخب مصر

انتظم منذ قليل، محمد شريف لاعب منتخب مصر في معسكر المنتخب، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه الأول في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء يوم ٦ يونيو المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكاأس العالم ٢٠٢٦.

تواجد في معسكر مصر الذي انطلق أمس ٢٤ لاعبًا هم:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبدالمنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

أحمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد نبيل كوكا

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا.

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح وينضم لمعسكر المنتخب يوم 1 يونيو.

