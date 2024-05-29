الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المخابز توجه رسالة عاجلة لأصحاب المخابز البلدية بعد قرار رئيس الوزراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة للمخابز عن أن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم فئة الخمس قروش إلى عشرين قرش سوف يتم بداية من أول يونيو، موضحا أنه ستظل منظومة الخبز ثابتة كما هي بكل قوانينها وضوابطها ولوائحها كما هي حتى إشعار آخر من قبل الجهات المدنية، وفيما يخص الحسابات البنكية يتم تحصيل قيمة المبيعات اليومية بقيمة 20 قرشا عن الرغيف الواحد في إجمالي المبيعات، ويتم حساب عام التكلفة كما هو قائم ومتبع لصاحب المخبز فرق سيتم إزالته من حساب صاحب المخبز، ولو على صاحب المخبز سيتم إيداعه بمعرفته في حساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لـ 72 مليون مواطن 

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المنقضي 2023، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لـ 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وتواصل التموين رحلتها للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت في استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات المهمة ومنها منظومة الدعم والبدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه استمع لكافة الآراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء، إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

عبد الله غراب رئيس الشعبة للمخابز رفع سعر رغيف الخبز المدعم منظومة الخبز الحسابات البنكية الرغيف الواحد الهيئة العامة للسلع التموينية الخبز البلدي المدعم

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم الأحد 21-4-2024

حارب غلاء الخبز.. إليك كيفية الإبلاغ عن مخالفات المخابز السياحية

مدبولى: توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار

بعد انخفاض سعر الدقيق.. تعرف على أسعار الخبز والفينو

تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر بدءًا من الأحد

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل