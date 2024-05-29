المخابز توجه رسالة عاجلة لأصحاب المخابز البلدية بعد قرار رئيس الوزراء

كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة للمخابز عن أن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم فئة الخمس قروش إلى عشرين قرش سوف يتم بداية من أول يونيو، موضحا أنه ستظل منظومة الخبز ثابتة كما هي بكل قوانينها وضوابطها ولوائحها كما هي حتى إشعار آخر من قبل الجهات المدنية، وفيما يخص الحسابات البنكية يتم تحصيل قيمة المبيعات اليومية بقيمة 20 قرشا عن الرغيف الواحد في إجمالي المبيعات، ويتم حساب عام التكلفة كما هو قائم ومتبع لصاحب المخبز فرق سيتم إزالته من حساب صاحب المخبز، ولو على صاحب المخبز سيتم إيداعه بمعرفته في حساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لـ 72 مليون مواطن

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المنقضي 2023، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لـ 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وتواصل التموين رحلتها للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت في استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات المهمة ومنها منظومة الدعم والبدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه استمع لكافة الآراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفا: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء، إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارًا من أول يونيو المقبل.