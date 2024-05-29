الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائبة هند رشاد: طلب إحاطة لغلق قصر ثقافة كرداسة منذ 9 سنوات وتحوله لمرتع للقمامة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

تقدمت النائبة هند رشاد أمين شر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة وذلك عملا بحكم المادة ( ١٣٤ ) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن غلق قصر ثقافة كرداسة منذ عده سنوات دون فائدة منه. 


وأكدت، في طلب الإحاطة إغلاق قصر ثقافة كرداسة لمدة أكثر من 9 سنوات على الرغم من الحاجه الهامة له في نشر الوعى والثقافة بين الشباب بالمنطقة، فقصر ثقافة كرداسة الذي يقع على ناصية الشارع السياحي أصبح سكن للأشباح، ومرتعا لإلقاء القمامة. 

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وأضافت تحول محيط قصر ثقافة كرداسة إلى جراج للسيارات الخاصة بأصحاب المحلات في الشارع السياحي، وأكد الأهالى في العديد من الشكاوى إن القصر لا يقوم بأي دور توعوى أو ثقافى، وتحول هذا المبنى الهام إلى مجرد ديكور، مطالبين بضرورة تطويره وإعاده فتحه من جديد لتقديم خدمات ثقافية وتوعويه للشباب والأطفال خاصة مع بدء الأجازة الصيفية. 


وطالبت النائبة هند رشاد بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته وسرعة إيجاد حلول عاجلة لإعادة قصر ثقافة كرداسة إلى دوره الهام في نشر الفكر والثقافة بين الشباب بالمنطقة.

النائبة هند رشاد حنفي جبالي الشباب اللائحة الداخلية طلب الإحاطة

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