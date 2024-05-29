الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فوزه بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو.. عرض "أنف وثلاث عيون" على المنصات الرقمية غدا

فيلم أنف وثلاث عيون
فيلم أنف وثلاث عيون

  يبدأ عرض فيلم أنف وثلاث عيون على إحدى المنصات الرقمية ابتداءً من يوم 30 مايو الحالي وذلك بعد ما حققه من نجاح جماهيريًا ونقديًا، إذ فاز بجائزة الجمهور بـ مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته الـ 14، حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الطويلة وحظي باستقبال رائع من الجمهور والنقاد بقاعة العرض التي رفعت لافتة كامل العدد.

 

و يأتي هذا بعد أن شهد فيلم أنف وثلاث عيون عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، ليشارك بعدها في عرض خاص بتونس قبل عرضه جماهيريًا هناك، بالتزامن مع طرحه بدور العرض السينمائية المصرية والعربية، ليلقى استحسانًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري. 

فيلم أنف وثلاث عيون

 

فيلم أنف وثلاث عيون وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم؛ ظافر العابدين وصبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم. وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

 

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