مجلس جامعة أسيوط: الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى التقديرات

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة د.أحمد المنشاوي جلسته الشهرية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد د.أحمد المنشاوي بالانضباط وحسن التنظيم الذي تشهده أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2023\2024 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، والذي يعكس التزام الكليات؛ بخطة الجامعة، والقرارات المنظمة في هذا الشأن، موجهًا إعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات.

مجلس الجامعة يقر قواعد تنسيق القبول من وإلى كليات الجامعه

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة خلال شهر مايو أهمها تقدم الجامعة (31) مستوى عن العام السابق في تصنيف CWUR لعام 2024، وإدراجها ضمن أفضل (5) جامعات مصرية في تصنيف QS‏ للتخصصات العلمية؛ وفقا لأحدث إصداراته لعام 2024.

وأشاد مجلس الجامعة، بالتعاون المشترك بين كلية السكر والصناعات التكاملية، وشركة الدلتا للسكر في المجالات البحثية، والتعليمية، كما أشاد المجلس بالتعاون مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي؛ لتأهيل البرامج الأكاديمية للحصول على الاعتماد الدولي، والتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة في إطار التبادل الطلابي، واستضافة الجامعة؛ لوفد جامعة بيتاجورسك الروسية؛ في ختام زيارتهم العلمية، والثقافية للجامعة.

كما أشاد مجلس الجامعة بتنظيم؛ فعاليات (شارع العلوم)؛ لتشجيع الأطفال على استيعاب، وفهم العلوم المختلفة، وتنظيم كلية الحقوق أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد ‏AUMT 2024‏، وتنظيم الدورة الثانية لملتقى التوظيف لكلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وإقامة معرض لمشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات، وتنظيم ندوة "نحو خطة وطنية؛ لتعزيز حقوق، وحريات العمال في مصر؛ توصي بوضع تنظيم قانوني لأنماط العمل غير التقليدية".

وثمن د.المنشاوي الأداء البحثي لجامعة أسيوط خلال عام 2023، والذي تضمن نشر 75% من أبحاث الجامعة دوليًا في مجلات المربع الذهبي Q1)، (Q2 ))، وتوقيع الجامعة لاتفاقية تعاون؛ لدعم مركز ذوي الإعاقة مع هيئة الأمديست، ومشاركة الجامعة في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع موازنة السنة المالية، ومناقشة مشروع تطوير مساكن أعضاء هيئة التدريس خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الإسكان الإداري بالجامعة، ومناقشة سبل دعم العملية التعليمية مع أمناء الكليات، والمعاهد.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ معمل الباثولوجيا الجراحية بالمستشفيات الجامعية؛ لحصوله على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتجديد اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وحصول مركز الخدمة العامة بكلية التربية على شهادة الاعتماد من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

وتقدم مجلس الجامعة بالتهنئة؛ لطلاب الجامعة المشاركين فى مهرجان إبداع (12)؛ لأدائهم المتميز، وحصولهم على المراكز الأولى في المجالات الأدبية، والفنية.

وأقر مجلس الجامعة قواعد تنسيق القبول من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2024/2025، منها: التأكيد على الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات، والتقديرات، والتأكيد على ألا تزيد نسبة قيد الطلاب المحولين، أو المنقولين عن 20% من عدد طلاب الفرقة المطلوب التحويل، أو نقل القيد.

ووافق مجلس الجامعة؛ على إلغاء قرار مجلس الجامعة رقم (371) بتاريخ 27 أبريل 2022 الخاص بمدرسي المواد؛ لتعارضه مع المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية.

ووافق مجلس الجامعة على تفعيل برنامج درجة البكالوريوس في التقنية الحيوية الصناعية (برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025، نظرًا لصدور القرار الوزاري رقم (795) بتاريخ 30/4/2024.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.

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