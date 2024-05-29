خبير غذائى: الحواس ليس باستطاعتها الكشف عن سلامة الغذاء

قال الدكتور ممدوح عيسى، خبيرغذائي، إن الكثير منا يحكم على الأكل آمن أو غير آمن بالحواس، لكن في حقيقة الأمر لا يمكن الكشف عن سلامة الغذاء بالحواس وحدها، ولهذا يجب على المواطنين غسل وتنظيف الغذاء بشكل جيد وصحي لتجنب أي أضرار محتمل حدوثها بالغذاء، ولا يمكن للحواس القدرة على التعرف عليها بسهولة.

معالجة الغذاء

وأكد الدكتور ممدوح عيسى، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، جميع أنواع الغذاء الذي يتم تناوله يجب أن تحدث له معالجة حرارية سواء بالطبخ فى المنازل أو بالخبز أو الغليان والسلق، أو أن تحدث له معالجة كيميائية السلطة أو خلط الفاكهة وعملها عصير، وبالتالي الطعام لا يجب تناوله إلا بعد المعالجة.

نقل الأمراض والبكتيريا

وأشار إلى أن الطهى وسيلة فعالة فى القضاء على الميكروبات المسببة للأمراض المنقولة بالأغذية.

وتابع: "يوجد الكثير من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية مثل التسمم الغذائى، أى عندما يأكل أى شخص يصاب بالإسهال والقىء أو إحساس بالقىء وارتفاع في درجات الحرارة على سبيل المثال، نتيجة سوء الطهي أو سوء الممارسة، وبالتالي يجب على المواطنين التأكد من صحة وسلامة الغذاء قبل تناوله لتجنب أي عدوى أو أمراض يتم نقلها إلى الإنسان".