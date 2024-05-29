مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع يوشوا زيركزي

دخل نادي مانشستر يونايتد الانجليزي السباق على التعاقد مع الهولندي يوشوا زيركزي، مهاجم فريق بولونيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويلعب زيركزي ضمن صفوف فريق بولونيا منذ انضمامه من نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع يوشوا زيركزي لتدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم المقبل.



ويواجه مانشستر يونايتد منافسة على ضم زيركزي من أندية أرسنال، وميلان، ويوفنتوس.

وأفادت الصحيفة أن عقد زيركزي مع بولونيا يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 34 مليون جنيه استرليني يمكن تفعيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب يوشوا زيركزي 37 مباراة بقميص فريق بولونيا منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع 7 لزملائه في الفريق.



وتبحث إدارة مانشستر يونايتد عن ضم مهاجم ثانٍ بجوار راسموس هويلوند، مهاجم الفريق، ويعد زيركزي ضمن الأسماء الموجودة على قائمة الفريق لتعاقدات هذا المركز.

ويرتبط يوشوا زيركزي بعقد مع نادي بولونيا ممتد حتى 30 يونيو 2026.

وترى لاجازيتا ديلو سبورت أن مانشستر يونايتد وأرسنال يعتبران في موقف أفضلية في سباق التعاقد على ضم المهاجم الهولندي، بفضل موقفهما المالي الأكثر استقرارًا من ميلان ويوفنتوس.

ومنذ انضمامه لفريق بولونيا، لعب يوشوا زيركزي 58 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.



مسيرة يوشوا زيركزي مع الأندية

وبدأ يوشوا زيركزي مسيرته ضمن صفوف شباب نادي سبارتان الهولندي وانضم منه لصفوف نفس الفئة العمرية بنادي آدو دين هاج في صيف 2013 وقضى معهم 3 سنوات قبل الانتقال لشباب فينورد وكلا الانتقالين كانا في صفقة انتقال حر، وفي صيف 2017 انضم لفريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى صعد للفريق الأول في صيف 2020، وبعد ستة أشهر انضم لنادي بارما الإيطالي معارًا لمدة ستة أشهر وعاد في صيف 2021 لبايرن ميونخ وأعير لنادي أندرلخت البلجيكي حتى صيف 2022 ثم انتقل إلى نادي بولونيا.

وفي مجمل مسيرته، لعب يوشوا زيركزي 213 مباراة سجل خلالها 83 هدفًا وصنع 49 لزملائه.

