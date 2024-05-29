عقب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة.. "دواعي السفر" يتصدر "واتش إت"

استكمل مسلسل "دواعي السفر" بطولة الفنان أمير عيد، تصدره قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة WATCH IT، وذلك عقب مرور أسابيع قليلة على بدء عرضه، وعرض منه الحلقة الخامسة والسادسة مؤخرًا.



العمل تصدر نسب مشاهدة الموقع الذي يعرض العمل بشكل حصري، منذ أسبوع عرضه الأول، مقدمًا حالة رواج كبيرة على المنصة الشهيرة، متصدرًا لكل الأعمال التي يعرض عليها.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتعاون فيها النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير بعد نجاحهما في مسلسل "ريفو"، ويخوض ناير تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال هذا العمل، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في مجال التأليف من خلال مسلسلات مميزة مثل "ريفو" بجزأيه.



مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر



يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل دواعي السفر



مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن “إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال المسلسل



مسلسل “دواعي السفر”، بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.