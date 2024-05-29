محافظ دمياط تزيح الستار عن 4 مدارس جديدة بالزرقا (صور)

افتتحت د.منال عوض، محافظ دمياط مدرسة فهيمة متولى بدوى للتعليم الأساسى بقرية سيف الدين بمركز الزرقا، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط ليصبح اجمالي المدارس التي تم افتتاحها اليوم اربعة مدارس.

وخلال الافتتاح الذى جاء بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وتفقدت المحافظ المبنى الذى شهد أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد 10 فصول باجمالى 20 فصلاً دراسيًا على مساحة كلية ٢٣٣٩.٩٠ م٢ حيث أشادت محافظ دمياط بالمستوى التنفيذى للمدرسة.

كما افتتحت المحافظ مدرسة دقهلة الابتدائية المشتركة رقم ١ التى شهدت أعمال توسعات ورفع كفاءة بعدد ١٦ فصل باجمالى عدد ٤٨ فصل بالمدرسة.

وفى ختام الجولة، افتتحت د.منال عوض مدرسة دقهلة الإعدادية المشتركة، التى تقع على مساحة ٢٧١٠ متر مربع حيث شهدت أعمال توسعات بعدد ١٢ فصل ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٤ فصل.

وأشارت المحافظ إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها وتوسعته، والذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة، كما أكدت أنه تم إفتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام.

وافتتحت محافظ دمياط، الأربعاء، مدرسة الشهيد محمود عصام فوزى الابتدائية بقرية ميت الخولى عبد الله ضمن افتتاحات العيد القومي لمحافظة دمياط، بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط.

واطلعت المحافظ على ما شهده مبنى المدرسة من أعمال توسعات، وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية وذلك بعدد 6 فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصلاً دراسيًا.