ضبط المتهم بقتل ابن عمه فى مشاجرة ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل ابن عمه خلال مشاجرة بينهما ببولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ووورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل عامل إلى المستشفى مفارقا الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء في بولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات تبين أن ابن عم المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجر معه بسبب خلافات بينهما واعتدى عليه، ما أسفر عن مصرعه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.