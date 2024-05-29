90 عامًا من الريادة.. ندوة لـ"إعلام القاهرة وخريجي الإعلام" احتفالًا بـ"عيد الإعلاميين"

تنظم جمعية خريجي الإعلام برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان "90 عامًا من الريادة" بمناسبة الاحتفال بعيد الإعلاميين، وذلك صباح الأحد المقبل بقاعة مؤتمرات كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحفيين وعمداء وأساتذة الإعلام والرموز الوطنية.

وقالت الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن حرص إعلام القاهرة على تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع جمعية خريجي الإعلام، يأتي انطلاقًا من الدور الريادي والتاريخي لكلية الإعلام جامعة القاهرة كأحد أهم المدارس الإعلامية في مصر والوطن العربى التي تخرج منها رواد وأساتذة الإعلام على المستويين الأكاديمي والمهني.

ومن جانبه عبر الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة عن سعادته بهذا التعاون بين إعلام القاهرة وجمعية خريجي الإعلام، مشيرًا إلى أنها فرصة لتواصل الأجيال والتكامل بين جيل الرواد والأجيال الجديدة من خريجي الإعلام.

ويتحدث خلال الندوة التي تديرها الإعلامية الدكتورة هبة حمزة، الإذاعي الكبير فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والإذاعي الكبير محمد مرعي، نائب رئيس الإذاعة ورئيس شبكة صوت العرب الأسبق، إلى جانب الإعلامية القديرة هالة أبو علم والإعلامية القديرة سوزان حسن، والإذاعية الكبيرة الدكتورة لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق ورئيس لجنة الإذاعة بانحاد الإذاعات العربية.