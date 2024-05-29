الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه

أحمد رزق يتوسط أسرته
أحمد رزق يتوسط أسرته

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل عمر أحمد رزق نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بالسير عكس الاتجاه بدراجته البخارية، وتسببه في حادث تصادم مع دراجة بخارية أخرى كان يقودها دليفري بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لاستجوابهم.

وتحفظت أجهزة الأمن على نجل أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري عندما صدمه بإسكوتر كان يقوده في 6 أكتوبر ليصطدم بالعامل الذى كان يقود دراجة بخارية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بـدليفري وإصابتهم جميعًا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن الثلاثة مصابين بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق السير عكس الاتجاه حادث تصادم مدينة 6 أكتوبر

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