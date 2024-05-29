محافظ الغربية يبحث سبل التعاون مع "الوطنية للأسمنت" ببني سويف

استقبل طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اللواء محمد جمال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بحضور علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال اللقاء، بحث المحافظ وزيان سبل التعاون المشترك بين المحافظة والشركة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية مشتركة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية مواردها.

كما عقد محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع لجنة الاشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الاعمال والموقف التنفيذي لمشروع مركز خدمات مصر وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي، وذلك عقب جولته مساء أمس للاطمئنان على سير الاعمال بالمركز.

كما ناقش المحافظ واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع والذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 م2 ووصلت نسبة التنفيذ به الى 60%.

وأشار المحافظ إلى أن المركز يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية،كما سيتم ضم خدمات أخرى، مؤكدا ان المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المركز الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنه كل الخدمات للتيسير على المواطنين، مشيرا الى ان موقع المركز متميز وعلى طريق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد افتتاحه.