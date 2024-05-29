الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجارديان: دمج قصص الكتاب المقدس في مناهج الدراسة بولاية تكساس

تكساس
تكساس

سيحصل طلاب المدارس الابتدائية في تكساس على سلسلة كبيرة من معرفة الكتاب المقدس من خلال تعليمات القراءة الخاصة بهم بموجب إعادة تصميم شاملة للمناهج الدراسية تم الكشف عنها يوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فمن شأن اصلاح المناهج الدراسية في تكساس أن يزيد محتوى الكتاب المقدس في المدارس الابتدائية، حيث يمكن لمليوني طفل من تكساس رؤية منهج دراسي جديد يركز على قصص الكتاب المقدس لتعليمهم "التجربة الثقافية الأمريكية". 

رؤية منهج دراسي جديد 

 

txt

تقرير بريطانى: مدن فلوريدا تواجه درجات حرارة قياسية وعواصف مميتة فى تكساس

من قصة الملكة إستير - التي أقنعت زوجها، الملك الفارسي، لتجنيب اليهود - إلى تصوير العشاء الأخير للمسيح، تم تصميم المادة لربط الروابط بين محتوى الفصول الدراسية والنصوص الدينية.

ومع إمكانية الوصول إلى أكثر من مليوني طالب من الروضة إلى الصف الخامس في ثاني أكبر ولاية في البلاد، يمثل التحديث خطوة كبيرة في حركة يتبناها المحافظون لتأصيل تعليم الشباب فيما يعتبرونه القيم التقليدية. 

ومن المحتم أيضًا أن يثير تساؤلات حول إمكانية التلقين الديني في دولة كانت ساحة معركة لمثل هذه النزاعات. في العام الماضي، على سبيل المثال، أصدرت ولاية تكساس قانونًا يسمح للقساوسة بالعمل كمرشدين في المدارس.

وقال مارك تشانسي، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة ساوثرن ميثوديست في دالاس: "من المعقول تخصيص بعض الاهتمام لـ الكتاب المقدس، ومعايير التعليم الحكومية في جميع أنحاء البلاد غالبًا ما تتطلب مثل هذا الاهتمام.. المشكلة بالطبع هي أنه في بعض الأحيان يتم استخدام السبب المشروع لمحو الأمية الثقافية كستار من الدخان لإخفاء الأجندات الدينية والأيديولوجية".

ويأتي هذا الإصدار بعد أربعة أيام من تمرير الحزب الجمهوري بالولاية لمنصة تدعو المجلس التشريعي ومجلس التعليم بالولاية إلى طلب تعليمات حول الكتاب المقدس. 

 

المناهج الدراسية رؤية جديدة معرفة الكتاب المقدس تعليمات القراءة تصميم شاملة تكساس الثقافة الأمريكية

الأكثر قراءة

عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية