العظمى بالقاهرة 31.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدا الخميس

تشهد درجات الحرارة غدا انخفاضا طفيفا بينما تشهد البلاد موجة حارة إلى شديدة الحرارة ابتداءً من الجمعة الموافق 31 مايو الجاري وحتى يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل.

متى ترتفع درجات الحرارة

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير على معظم أنحاء الجمهورية، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر للشمس وخاصة خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- القاهرة: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية: العظمى 32 درجة، الصغرى 20 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 31 درجة، الصغرى 20 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 28 درجة، الصغرى 19 درجة.

- العلمين: العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة.

- مرسى مطروح: العظمى 28 درجة، الصغرى 18 درجة.

- بنها: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- دمنهور: العظمى 29 درجة، الصغرى 20 درجة.

- وادي النطرون: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 29 درجة، الصغرى 21 درجة.

- المنصورة: العظمى 30 درجة، الصغرى 20 درجة.

- الزقازيق: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- شبين الكوم: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- طنطا: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- دمياط: العظمى 26 درجة، الصغرى 20 درجة.

- بورسعيد: العظمى 26 درجة، الصغرى 20 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 32 درجة، الصغرى 20 درجة.

- السويس: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

- العريش: العظمى 28 درجة، الصغرى 17 درجة.

- رفح: العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة.

- رأس سدر: العظمى 34 درجة، الصغرى 21 درجة.

- سانت كاترين: العظمى 29 درجة، الصغرى 14 درجة.

- الطور: العظمى 33 درجة، الصغرى 24 درجة.

- طابا: العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة.

- السلوم: العظمى 33 درجة، الصغرى 20 درجة.

- سيوة: العظمى 34 درجة، الصغرى 19 درجة.

- رأس غارب: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة.

- الغردقة: العظمى 35 درجة، الصغرى 26 درجة.

- سفاجا: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة.

- مرسى علم: العظمى 36 درجة، الصغرى 27 درجة.

- شلاتين: العظمى 34 درجة، الصغرى 26 درجة.

- حلايب: العظمى 32 درجة، الصغرى 24 درجة.

- أبورماد: العظمى 33 درجة، الصغرى 25 درجة.

- رأس حدربة: العظمى 32 درجة، الصغرى 25 درجة.

- الفيوم: العظمى 33 درجة، الصغرى 21 درجة.

- بني سويف: العظمى 33 درجة، الصغرى 20 درجة.

- المنيا: العظمى 33 درجة، الصغرى 21 درجة.

- أسيوط: العظمى 34 درجة، الصغرى 20 درجة.

- سوهاج: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

- الوادي الجديد: العظمى 37 درجة، الصغرى 20 درجة.

- أبو سمبل: العظمى 40 درجة، الصغرى 27 درجة.

- قنا: العظمى 38 درجة، الصغرى 25 درجة.

- الأقصر: العظمى 39 درجة، الصغرى 26 درجة.

- أسوان: العظمى 39 درجة، الصغرى 26 درجة.