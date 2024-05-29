الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قامت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بجوله تفقدية بمركز حوش عيسى رافقها خلالها المحاسب كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق، والمحاسب عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى  حيث تابعت أعمال توسعة ورفع كفاءة  مدخل المنطقة الصناعية الطرانة والتى يتم تنفيذها بطول 6 كم وبتكلفة 34 مليون جنية، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعه الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعه المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ،، وكذلك  المتابعة المستمرة لجميع المشروعات القومية العملاقة الذي يتم العمل بها داخل محافظة البحيرة،  من أجل المساهمة في سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في جميع  المشروعات. 

متابعة اعمال التطوير الجاريه بطريق الكورنيش بمدينة دمنهور

وقامت نائب محافظ البحيرة بمتابعة اعمال التطوير الجارية بطريق الكورنيش بمدينة دمنهور بحضور محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، حيث يتم استكمال رفع كفاءة طريق الكورنيش بطول 2 كم وتكلفة 40 مليون.

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأكدت بلبع على الجهود الكبيرة والملموسة التي تقوم بها محافظة البحيرة لخدمة المواطن البحراوي وأن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في جميع القطاعات والمجالات، موجهه ووجهت بسرعة نهو الأعمال الجارية وفق البرنامج الزمني المحدد لها وبالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.

أشارت نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف المتابعة المستمرة على المشاريع،  والخطط الإستثمارية،  التى يتم  تنفيذها داخل محافظة البحيرة من أجل المساهمة في الانتهاء منها فى الوقت  المحدد.

تفقد طريق حوش عيسى المشاريع الاستثمارية محافظة البحيرة دمنهور كورنيش دمنهور

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