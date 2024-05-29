هل هناك فرق بين تربية الذكور والإناث فى مرحلة المراهقة؟.. إخصائى نفسى تُجيب

قالت الدكتورة نانسي صميدة، إخصائي نفسي، إن هناك اختلافًا في الفكر والتربية بين أبناء التسعينيات والأجيال الحالية بصورة كبيرة وملحوظة، حيث الجيل الحالي أكثر وعيًا من الأجيال السابقة نتيجة الانفتاح على التكنولوجيا وغيرها من العوامل، وبالتالي يجب على الأسرة أن تواكب هذا التغير الفكرى حتى لا يكون هناك فجوة فكرية بين أولياء الأمور والأبناء.

روشتة لتربية الأبناء

وأكدت الدكتورة نانسي صميدة، خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك قواعد ثابتة في تربية الذكور والإناث، ومن بين هذه القواعد الحب غير المشروط.

الفرق بين تربية الذكور والإناث



وتابعت: "يجب غرس الثقة بالنفس داخل الأبناء من الجنسين بصورة صحيحة ومتوازنة قدر المستطاع، مع تحريم صفة".

واستطردت: "يجب على الأسرة غرس الثقة بالنفس داخل الذكر والأنثى، خاصة في فترة المراهقة، وذلك حتى يستطيعوا تقبل تغيرات ملامح جسدهم في هذه المرحلة العمرية".