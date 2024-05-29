الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفيلم الروائي القصير "عقبالك يا قلبي" بمهرجان روتردام للفيلم العربي

الفيلم القصير عقبالك
الفيلم القصير عقبالك يا قلبي

يواصل الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب رحلته مع المهرجانات السينمائية حيث تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لفئة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا.


كان قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو بالسويد، "عقبالك يا قلبي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه عن عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصل إحدى الشحنات، تخرج الأمور فجأة عن السيطرة.

 

أبطال وصنّاع فيلم «عقبالك يا قلبي»


الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة علي الطيب وولاء الشريف، ومدير التصوير عبدالرحمن الفولي، وموسيقي تصويرية خالد داغر، ومصممة ملابس نيرة الدهشوري، وإشراف فني وديكور أيمن الهامي، ومهندس صوت رامي عثمان، وتصميم شريط الصوت إبراهيم الدسوقي، ومونتاج كمال الملاخ، ومنتج فني أحمد غزال، وإنتاج Reflect Productions (محمد حلمي، شادي سلامة، وشيريهان أبو ليلة).

 

شيرين مجدي دياب هي  مخرجة مصرية تخرجت من كلية الإعلام ثم التحقت بالدراسات الحرة في معهد السينما بقسم الإخراج، والتحقت بورشة المخرج الكبير علي بدرخان، ومن ثم بدأت العمل في مجال الإخراج كمساعد مخرج في مجال المسلسلات والإعلانات.


في عام 2014 التحقت شيرين بالعمل في أبوظبي كمساعد منتج فني، ثم عادت لمصر لتكمل مسيرة العمل كمنتج فني في عدة أعمال فنية، ويعد فيلم "عقبالك يا قلبي" هو فيلمها القصير الأول.

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