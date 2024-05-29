الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تعلن موعد انتهاء العمل بالشارع الجديد في الزرقا

منال عوض
منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، الأعمال الجارية بخطة رد الشىء لأصله بالشارع الجديد بمدينة السرو، وذلك خلال زيارتها للمدينة اليوم الأربعاء  لافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

واطلعت محافظ دمياط على خطة التنفيذ التى تتم من خلال مديرية الطرق ويشمل أعمال الرصف بالأسفلت للطريق بطول ١كم و٢٥٠ متر مربع وعرض ٦ متر، حيث يربط وسط المدينة بالطريق العمومى دمياط/ الزرقا، حيث تم البدأ فى التنفيذ بعد نهو أعمال مد خطوط المرافق بالمنطقة.
 وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية خلال عملية التنفيذ لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوى، وكذلك الالتزام بالجدول الزمنى.

كما افتتحت محافظ دمياط، خلال الجولة التى أجرتها اليوم تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة السرو.

حضر الافتتاح العميد سعيد عبد الخالق رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو والمهندسة سحر عيسى مدير مديرية الاسكان.

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط

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