إعلام إسرائيلى: إصابة 3 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية بالضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية في طوباس بالضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه منذ أمس حتى الآن اعتقلت القوات الإسرائيلية 25 شخصًا من الضفة الغربية بينهم صحفي وأسرى سابقون وأطفال.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ 7 أكتوبر تم إلقاء القبض على 8935 فلسطينيًا وفلسطينية من أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال، موضحة أنه جرى اقتحام عدد من القرى وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بسبب إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من القنابل المسيلة للدموع.