عماد الدين حسين: زيارة الرئيس السيسى الصين تأتى فى توقيت مهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن العلاقات المصرية- الصينية نموذج عملي على حرية القرار المصري، فمصر كانت أول دول عربية تعترف بالصين في المنطقة وفي الشرق الأوسط، في وقت كان العالم كله ينكر هذا، مشيرًا إلى أن مصر كانت مع وحدة الصين منذ زمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف حسين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الصين تأتي في توقيت مهم، حيث إن هناك الحوار الصيني العربي أو المؤتمر العربي الصيني، وهناك أكثر من زعيم عربي موجود في العاصمة الصينية بكين، لكن العلاقة المصرية- الصينية علاقة جيدة.

وأكد أن العلاقة الاقتصادية المصرية- الصينية علاقة طيبة جدًا ومتميزة في العديد من المجالات، ومصر كانت من أولى الدول التي عملت علاقات اقتصادية مع الصين وهي أيضًا كانت بوابة كبيرة جدًا من أجل توطيد العلاقات الصينية مع دول في المنطقة ودول في القارة الإفريقية.