الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير عبرية: مقتل جنديين وإصابة ثالث فى كمين للمقاومة برفح

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع حدث قاسٍ في رفح أسفر عن وقوع عدد من جنود القوات الإسرائيلية بين قتيل ومصاب.

وكشفت التقارير، عن وقوع قتيلين اثنين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة آخرين بكمين للمقاومة الفلسطينية في رفح.

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"القسام" تنفذ 7 عمليات وتقتل 6 من جنود الاحتلال

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" عن تنفيذ 7 عمليات في مدينة رفح الفلسطينية ومحيطها خلال 14 ساعة وحتى الآن، مؤكدة مقتل 6 من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "القسام"، إنها تمكنت أمس الثلاثاء، من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر، وفور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مقاتلينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

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وأضافت أن مقاتليها تمكنوا، اليوم الأربعاء، من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع، بينما تمكن مقاتلوها من استهداف عدد من الجنود الصهاينة الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا
وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، لافتة إلى أنه تم استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح، بينما تمكنت من تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

رفح جنود الاحتلال جيش الاحتلال كتائب القسام حركة حماس

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