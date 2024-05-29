الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف علق رضا البحراوي على أزمته مع نجل شعبان عبدالرحيم؟

رضا البحراوي
رضا البحراوي

اشتعلت الأزمة بين الفنان رضا البحراوي، ونجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عدوية، بسبب اتهام الأخير لـ"البحراوي" بسرقة أغنيته والتي كان من المقرر له غناءها، كما أنها من تلحينه، وهو الأمر الذي جعله يشعر بالغضب ويخرج في فيديو يتحدث عن هذه الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف علق رضا البحراوي على أزمة نجل شعبان عبدالرحيم بسرقته؟

وقرر المطرب الشعبي رضا البحراوي أن يتجاهل هذه الأزمة  التي وضعه فيها عدوية شعبان عبدالرحيم، وقرر مشاركة جماهيره للكثير من الفيديوهات من أغانيه والحفلات التي كان يحيها على مدار الأيام الماضية.

وفي صباح اليوم الأربعاء، قرر عدوية الحديث في فيديو منتشر له عبر موقع "فيسبوك" عن سر خلافه مع الفنان رضا البحراوي، بسبب أغنية "صغير أنا"، ورفض "البحراوي" أن يكونا "دويتو" سويًا في الأغنية التي لاقت استحسانا وإعجابا كبيرا من قِبل الجمهور والمتابعين.

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وقال عدوية: "عايز أقول لكل الناس إن أغنية صغير أنا، اللي رضا البحراوي بيقدمها بقاله 5 أيام، دي بتاعتي ومن ألحاني، وكلمات إسلام خليل، رضا البحراوي اتصل بيا واستأذني وقالي عايز أغني الأغنية دي في الأفراح وافقت".

وأضاف: "ولما لقيته كل يوم بيغنيها مش بيعمل حاجة في حياته غير يغني الأغنية بتاعتي ويستغلها، فطلبت منه ييجي نسجلها مع بعض لكن رفض".

وأوضح عدوية: "قالي الأغنية دي اتهرست وهو إللي هرسها، وهي بتاعت أبويا بقالها 20 سنة، ولكن أنا زودت عليها حاجة، وموجودة بصوتي على اليوتيوب، وبقول لرضا ملوش دعوة بأغنيتي وميغنهاش تاني".

واختتم: "أنا بقى أجيب عمرو سلامة أو الجن الأزرق وأي عفريت يغني معايا أنا حر، محدش يدخل في الموضوع ده وأنا مش هقف جنب حد ملوش خير في حد".

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