الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس جامعة سوهاج يتفقد المزرعة النباتية البحثية بكلية العلوم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج،  المزرعة النباتية البحثية بكلية العلوم، يرافقه كلًا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ووكلاء ورؤساء الأقسام،   بالحرم الجامعي القديم.

وأكد النعماني، على حرص الجامعة علي توفير كافة سبل الدعم اللازم لإثراء العملية التعليمية والبحثية والتدريبية للطلاب، موضحًا المزرعه تعد مزرعه بحثية وتدريبية على مستوى عالي ومتطور، لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب الكلية والكليات الاخري التي تدرس فى قسم النبات، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية.

وأوضح الدكتور حازم المشنب، أنه خلال الزيارة قرر رئيس الجامعة بتوسيع المزرعة النباتية وذلك لتعظيم الاستفادة من أجل زبادة اعداد المنتفعين بها، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة على دعمه الكامل والمستمر  للكلية العلوم، وعمله الدؤوب لتطوير وخدمة الجامعة بكافة كلياتها.

وذكر الدكتور ضياء رضوان رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، أن المزرعه تضم عدد متنوع من النباتات التي تخدم العملية البحثية والتعليمية ونباتات الزينة والنباتات المحصولية، كما يتم شراء شتلات متنوعة مثل بعض الأشجار المثمرة وأشجار الزينة كي تضفي لمسة جمالية، إلى جانب بذور لبعض النباتات لاستخدامها كعينات طلابية.

ولفت الدكتور خلف علي فايز أستاذ فسيولوجيا النبات،  أن المزرعة تضم ايضًا بعض أشجار الفاكهة والخضروات المثمرة مثل الباباظ ونباتات القرعيات، موضحًا أن موعد الزراعة يتم في موسمين  الموسم الشتوي، ويتم فيها زراعة بعض النباتات التي تلزم بعض المقررات مثل مورفولوجيا النبات لكليات العلوم والتربية والزراعة وغيرها، والموسم الصيفي ويتم فيه زراعة بعض النباتات التي تلزم لمقررات تصنيف النباتات الزهرية والفلورا النباتية.

وأضاف الدكتور أحمد الكردي أستاذ مساعد بقسم النبات، أن أنواع النباتات التي يتم زراعتها هي نباتات الفصيلة القرعية والصليبية والباذنجانية، حيث تمد القسم بما يحتاجه من عينات نباتية وأزهار للدراسة الطلابية، وأيضا نباتات الزينة والتي تستخدم في تزيين طرقات ومعامل القسم والكلية، وللاغراض البحثية مثل معرفة الحشائش السائدة التي تصاحب النباتات وكذلك لإنتاج البذور.

حسان النعماني الدكتور رئيس جامعة المزرعة النباتية الدراسات العليا والبحوث البيئية العملية التعليمية قسم النبات

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