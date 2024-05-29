الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل نهائي أبطال أوروبا.. شكوك حول موعد سفر أندري لونين للندن

أندري لونين
أندري لونين

كشفت تقارير صحفية عن إصابة الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وموقفه من اللحاق ببعثة الفريق بنهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في العاشرة مساءً على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا كوبي فإن أندري لونين يعاني من مرض إنفلونزا ب، والتي أبعدته عن المشاركة في مران ريال مدريد خلال الأيام الماضية.

وأفادت الإذاعة أن خروج لونين من تدريب ريال مدريد جاء بسبب التخوف من انتقال العدوى لأحد زملائه في الفريق، مشيرة إلى أن النادي لا يريد المخاطرة، ويمكن أن يتخذ إجراءً جذريًا.

ويعيش لونين فترة نقاهة في الوقت الحالية، ومع ذلك خاض تدريب اليوم منفردًا.

وتعافى لونين من مرض الإنفلونزا الذي لحق به ولكنه مازال بعيدًا عن الفريق خوفًا من انتقال العدوى، والخطة المحددة له في الوقت الحالي هي سفره يوم السبت المقبل مع البعثة، وسيخضع غدًا لفحص جديد وسيتم تحديد موعد سفره بناءً على الحمل الفيروسي في جسده، وربما يسافر مساء الجمعة ولكن سفره برفقة الفريق أمر مستحيل في الوقت الحالي.

وأشارت كوبي إلى أن إدارة ريال مدريد تدرك جيدًا أهمية المباراة المقبلة ضد بروسيا دورتموند ولا تريد المخاطرة بانتشار مرض معدٍ بين صفوف الفريق قبل مباراة بحجم نهائي أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة ريال مدريد إلى لندن غدًا الخميس استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت كادينا كوبي أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اتخذ قراره بالفعل بمشاركة تيبو كورتوا، حارس الفريق الأساسي والعائد من الإصابة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، مؤكدة أن مرض لونين يبطل الشكوك حول ذلك القرار في ظل تقلص فرص الحارس الأوكراني في المشاركة بالمباراة.

وتعرض تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري، وخضع لعملية جراحية وابتعد بسبب تلك الإصابة عن المشاركة مع الفريق في أغلب فترات الموسم، والتي شهدت تألق الحارس الأوكراني وخاصة في منافسات دوري أبطال أوروبا ومساهمته في تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية.

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