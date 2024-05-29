بعد رفع سعر الخبز.. ننشر مقارنة بأسعاره في بعض الدول

أصدر مجلس الوزراء اليوم، حزمة قرارات جديدة بشأن أسعار السلع الأساسية ولاسيما رفع سعر الخبز، إذ ناقش المجلس اليوم في اجتماعه بعض القرارات الخاصة بالدعم.

ومؤخرًا قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش اليوم عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها الموضوع المحوري الخاص بمنظومة الدعم وكيفية حوكمة المنظومة؛ لتقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة من ناحية، وضمان وصوله لمستحقيه من ناحية أخرى.

تحول الدعم من عيني لنقدي خلال الموازنة الجديدة عام 2025

وأكد، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وخاصة فى السلع الأساسية، والهدف هو تحسين فى الكهرباء مثلًا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل التكلفة تحولنا لعملية تخفيف الأحمال الكهربائية.

فيما سيتحول الدعم من عيني لنقدي من خلال الطرح فى الحوار الوطني، للوصول لتصور عام بنهاية العام حتى يمكن التطبيق بدءً من موازنة ٢٠٢٥.

رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش

قررت الدولة رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بداية من الشهر المقبل بدلًا من 5 قروش، على أن تظل الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي رفع سعر الخبز في مصر مقارنةً بالدول الأخرى.

جاءت بيانات مجلس الوزراء عن الدعم خلال اجتماع اليوم كالتالي وفق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كالتالي:

يصل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة من خلال الدعم إلى 120 مليار جنيه سنويا في الخبز من خلال إنتاج 100 مليار رغيف خبز سنويا.

بعد رفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا يصل الدعم إلى 105 مليارات جنيه.

جمهورية مصر العربية

بعد الإعلان عن رفع سعره بلغ سعر رغيف الخبز المدعم 20 قرشًا أي (0.020 دولار)

المملكة العربية السعودية

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 1.5 ريال سعودي أي (0.4 دولار).

الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 1.42 درهم إماراتي اي (0.39 دولار)

الأردن

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.52 دينار أردني اي (0.73 دولار)

المغرب

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.47 درهم مغربي اي (0.05 دولار).

تركيا

يبلغ سعر رغيف الخبز حوالي 0.69 دولار أمريكي