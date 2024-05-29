ممثل مصر فى الصحة العالمية: نثمن العمل التنسيقى لمكتب المنظمة فى فلسطين

قال ممثل مصر في منظمة الصحة العالمية، إننا نثمن العمل التنسيقي لمكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين بالقدس الشرقية المحتلة، وتواصل مسئولي المكتب المستمر مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظامة اليونيسف وأونروا لتسهيل دخول الأدوية واللقاحات وتوزيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف ممثل مصر، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في قطاع غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم تلك الجهود تستمر التحديات الناجمة عن الاحتلال والمتعلقة بالنفاذ إلى الأدوية واللقاحات، خاصة اللقاح الثلاثي الإجباري للأطفال الرضع، ما يؤثر سلبا على المنظومة الصحية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع: "تود المجموعة العربية تأكيد أن مشروع القرار يعد إجرائيا وفنيا وبعيدا عن التسييس وتمت صياغته بلغة معتمدة مستمدة من لغة توافقية لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية حرصا على توافق الأراء بهدف تبنيه بالإجماع دون الحاجة للتصويت وسنرفض أي تعديل أو إضافة على المسودة المقدمة من طرفنا والدول الدائمة".

واستكمل: "المجموعة العربية تؤكد مجددا دعمها لعملكم الإنساني النبيل متطلعين إلى تعزيز المساعدات الصحية لفلسطين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل".