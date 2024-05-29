الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لليوم الـ35.. قوات الاحتلال تقتحم قري جنين وتستولي علي ممتلكات المواطنين

جنين
جنين

لليوم الـ35 علي التوالي، تجددت اقتحامات قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، لقري محافظة جنين ومنها بلدتي عرابة وكفر راعي، وقريتي فحمة وجلبون في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر راعي وعرابة وفحمة، وشنت حملة تفتيش واسعة.

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ولفت شهود عيان إلي أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون ونشرت فرقة راجلة، في وقت تواصل فيه الاستيلاء على منزل في القرية.

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من جانبه، قال رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على المواطنين في القرية، من خلال حملة المداهمات الواسعة والمستمرة للمنازل، ومنع أصحاب الأراضي والدفيئات الزراعية من دخولها ومنع البناء، كما استولت على مغسلة للمركبات، ومنزل أحد الموطنين.

مسيرة فى جنين تنديدًا بمجزرة الاحتلال برفح

وأمس،  نظمت فعاليات جنين ومخيمها، مسيرة ووقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح.

وجابت المسيرة شوارع جنين والمخيم استقرت على الدوار الرئيسي، وندد المشاركون بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في رفح جنوب قطاع غزة، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء أمس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 40 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.

قوات الاحتلال جنين الإحتلال الإسرائيلي جلبون رفح

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