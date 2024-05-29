الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التخطيط" تناقش تنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي عقدت في إطار أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

صندوق مصر السيادى

وخلال ورشة العمل، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يلعب دورين الأول هو دور المستثمر والمطور، والثاني هو دور الشريك في التطوير والمحفز لتحقيق رؤيتنا الوطنية، وهذه الأدوار تتجسد في عضويتنا بالمجلس الوطني للهيدروجين، بالتعاون مع شركائنا الكرام من وزارة البترول، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهدفنا هو إنشاء منطقة كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية، مضيفا أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح كبير في هذا المجال، منها موارد متجددة وفيرة، أراضٍ واسعة، تكلفة تشغيلية تنافسية، بالإضافة إلى فهم عالمي مشترك حول مستقبل الطاقة الخضراء.

الهيدروجين الأخضر المنخفض

من جانبها، قالت هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ورشة العمل اليوم إنجاز رئيسي تحت مظلة التعاون الشامل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتتناول مجال استراتيجي متماشٍ تمامًا مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض ومشتقاته في مصر، سواء في قطاع التصنيع المحلي لخفض الانبعاثات أو للترويج لمصر كمركز تصدير للهيدروجين الأخضر إلى المنطقة، وذلك فى إطار البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر.

وزارة التخطيط الهيدروجين منخفض الكربون تنمية الهيدروجين الطاقة النظيفة ورشه عمل صندوق مصر السيادي الانبعاثات

مواد متعلقة

وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل "إدراج مصر فى قواعد بيانات تجارة القيمة المضافة"

وفد وزارة التخطيط يتابع مشروع "دار وسلامة" ضمن "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل