جامعة عين شمس تحصل علي 6 من جوائز الدولة 2024

يتقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، بخالص التهاني للفائزين من الجامعة بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق من المجلس الأعلى للثقافة 2024 وهم على النحو التالي:

الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآثار بالجامعة لحصول سيادته على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية لهذا العام2024. وقد شغل منصب وزير الآثار (2014-2016) وكان العميد المؤسس لكلية الآثار (2020-2022)، ولديه أكثر من 15 كتابًا و30 بحثًا علميًا، وحاز على العديد من الجوائز، منها وسام فارس من إيطاليا.

وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية (2010)، والميدالية الذهبية من جامعة تشارلز (2015)، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية (2017) الدكتورة سامية قدرى ونيس أستاذ علم الإجتماع بكلية البنات بالجامعة لحصول سيادتها على جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية لهذا العام 2024..

حيث لعبت دورًا فعالًا ورائدًا في دراسات المرأة وتنمية المجتمع المدني، وهي عضو في العديد من اللجان والجمعيات العلمية، بما في ذلك لجان تحكيم ترقيات الأساتذة والجمعية العربية لعلم الاجتماع، ولجنة التخصصات العليا لقطاع الآداب والأثار والخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة،و لديها مؤلفات بارزة مثل "سوسيولوجيا المكان" و"قضايا المرأة المصرية"، وخبرة في الترجمة مع أعمال مثل "مقدمة في علم الاجتماع الثقافي".

وحصل الدكتور أحمد سيد محمود أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق لحصول على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية فرع العدالة الناجزة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع لهذا العام عن كتاب "السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية (الأساس – الفعالية)".

والدكتورة نورا عيسى زكريا عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق لحصول على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية - فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي لهذا العام عن بحث بعنوان: "الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب- دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014"، وسيادتها عضو لجنة حقوق الإنسان لتعزيز التعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

والدكتور محمد أحمد محمد محمد عبد السلام مدرس الآثار وعلوم المتاحف بكلية الآثار لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للآثار لهذا العام في مجال العلوم الاجتماعية فرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف عن كتاب" العرض المتحفي"، وسيادته عضو الأمانة العامة بمجلس المتاحف العالمى ICOM وقام بتأليف العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة وله عدد 12 كتابا علميا في مجال دراسات وعلوم المتاحف والآثار والحضارة الإسلامية، وقد حصل سيادته على العديد من الجوائز منها جائزة الايسسكو لتحالف الحضارات، وجائزة الشيخ راشد بن حمد للإبداع-فئة البحوث التاريخية والحضارية

و الباحثة نوران مهدي عبد العزيز عزيز، المدرس المساعد بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بالجامعة لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون فرع الأبحاث المسرحية لهذا العام عن بحث بعنوان: "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة (عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا)"، كما أنها باحثة دكتوراه وحاصلة على درجة الماجستير بتقدير ممتاز ولها مشاركات بحثية في مؤتمرات ومهرجانات دولية، وصدر لها كتاب بعنوان "خطاب الأجساد الثقافية في الفنون الأدائية المعاصرة".

وتتمنى إدارة الجامعة لجميع الفائزين بالجوائز مزيدًا من التميز والتألق، تقديرًا لجهودهم العلمية المتميزة وإسهاماتهم البارزة في مجالاتهم المختلفة، وتعبر عن فخرها بما حققوه من إنجازات علمية وأكاديمية رفعت من شأن الجامعة وأسهمت في تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والتعليم العالي، وتشجعهم على مواصلة العطاء والابتكار لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز في المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن قيادة جامعة عين شمس تولي اهتمامًا كبيرًا بشبابها وعلمائها وروادها وتقدم الدعم الكامل لهم لتنفيذ أبحاثهم وتطوير مجالاتهم التخصصية، كما تهتم الجامعة بتكريم العلماء والباحثين الذين يحققون إنجازات متميزة، كما أنها تعزز ثقافة التميز والابتكار، في شتى المجالات تحقيقًا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق مؤشرات الميزة التنافسية على كافة المستويات.

للمزيد من الدعم الفنى في مجال الجوائز يرجي سرعة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الالكتروني

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