بورفؤاد: استمرار أعمال إحلال وتجديد خطي طرد العبور والأمل

أعلن إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، الأربعاء، معدلات سير العمل بتوسعات محطة معالجة بورفؤاد الجديدة، بجانب إحلال وتجديد خطى طرد الأمل والعبور.

رئيس مدينة بورفؤاد: نسبة إنجاز الأعمال تخطت 95 % ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية

وقال بهنساوي إن عملية الإحلال والتجديد لخطي طرد العبور والأمل تتم بطول 11 كم بداية من محطة المعالجة وصولًا لمحطات الأمل والعبور، لافتًا إلى أن تكلفة أعمال الإحلال والتجديد تخطت 100 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق حيث تم الانتهاء من 10 كم بنسبة إنجاز 95%.

كما أشار رئيس بورفؤاد إلى أن طاقة محطة الأمل التصميمية 30 الف م3/يوم ومحطة العبور بطاقة تصميمية 15 الف م3/ يوم بمدينة بورفؤاد، ويبلغ طول الخط 11 كم وقطر 600 مم، والذى يغطى نطاق خدمته حوالى 70 % من مدينة بورفؤاد بالكامل، موجهًا بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن المدينة تشهد حاليًا خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، وتماشيًا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، وذلك لخدمة منطقة حي الفيروز بمدينة بورفؤاد، حيث تم توسعة محطة الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وجهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أن توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد بلغت تكلفتها 585 مليون جنية والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي جنوب مدينة بورفؤاد، مشيرًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ المشروع، ولفت سيادته أن المحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الانتهاء من المشروعات، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل أولًا بأول ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية، لإقامة المشروعات الجديدة على أعلى مستوى.

واختتم تصريحاته بأن المدينة تشهد معدلات كبيرة من أعمال التنمية، والتي جرت بالتوازي في مختلف المجالات، وساهمت في تغيير نوعية الحياة.

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