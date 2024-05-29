الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد زيادة سعره.. مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية والبنزين فى الموازنة الحالية

دعم الخبز والسلع
دعم الخبز والسلع التموينية

أثار قرار الحكومة اليوم رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا للرغيف، تساؤلات كثيرة حول مخصصات الدعم فى الموازنة الحالية 2023 /2024، وحجم المبالغ المرصودة لتمويل مختلف برامج وأشكال الدعم سواء العينى أو النقدى فى الموازنة، خاصة فى ظل توجهات الحكومة لإعادة النظر فى منظومة الدعم ودراسة العديد من السيناريوهات لهيكلته.

مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بشكل مطرد من 229.2 مليار جنيه فى عام 2019 /2020 لـ 263.8 مليار جنيه في عام 2020 /2021، وواصلت الارتفاع إلى 343.4 مليار جنيه فى عام 2021 /2022، و425.9 مليار جنيه فى عام 2022 /2023، وصولًا لـ 529.6 مليار جنيه فى 2023 /2024.

واستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الحالية للعام المالي 2023 /2024، حيث بلغت قيمته 127.7 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه في العام السابق عليه 2022 /2023، و96.8 مليار جنيه في عام 2021 /2022، و83 مليار جنيه في 2020 /2021 و80.4 مليار جنيه في عام 2019 /2020.

دعم الخبز والسلع التموينية 

ويقع دعم الخبز تحت مظلة دعم السلع التموينية، حيث تضاعفت مخصصاته خلال السنوات الأخيرة من 42 مليار جنيه في عام 2018 /2019، لـ 47 مليار جنيه في عام 2019 /2020 و43 مليار جنيه في عام 2020/2021، ثم سجل 45 مليار جنيه فى عام 2021 /2022، و48.9 مليار جنيه فى عام 2022 /2023، لتصل في الموازنة الحالية لـ 83.6 مليار جنيه، و90 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2024 /2025.

تضاعف دعم المحروقات

ورغم هيكلة دعم المحروقات، أخذت مخصصات دعم المواد البترولية في الارتفاع بشكل تدريجي لترتفع من 18.6 مليار جنيه في عام 2019 /2020 لـ 18.9 مليار جنيه في عام 2020 /2021 و59.8 مليار جنيه في عام 2021 /2022 و58.094 مليار جنيه في عام 2022 /2023 وصولًا لـ 119.4 مليار جنيه في عام 2023 /2024.

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