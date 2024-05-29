سيناتور جمهورى لـ نتنياهو: لن تضطر إسرائيل للقلق بشأن الدعم الأمريكى

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب اليوم الأربعاء أن إسرائيل "لن تقلق أبدًا" بشأن الدعم الأمريكي.

وقال مخاطبًا "نتنياهو" مباشرة إن دولة إسرائيل تمر "بواحدة من أصعب الأوقات" منذ إنشائها، وتابع أن هناك الكثير من المشاكل والتحديات التي يتعين التغلب عليها. لكن إحدى المشاكل التي لا داعي للقلق بشأنها هي أمريكا، حسبما أفادت وكالة رويترز .

الزيارة الخامسة لإسرائيل منذ 7 اكتوبر



واستقبل نتنياهو جراهام، الذي يقوم بزيارته الخامسة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، بحرارة وأشاد به قائلًا إنه "لا يوجد صديق أفضل" لإسرائيل.

وتعهد المشرع الأمريكي بمساعدة إسرائيل على محاسبة المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب تحركها لطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، كما سخر من محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل الأسبوع الماضي بوقف هجومها البري في رفح، واصفًا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأنها "مزحة".

وأصبح دعم الولايات المتحدة لإسرائيل تحت المجهر مرة أخرى في أعقاب الغارة الجوية التي وقعت يوم الأحد في رفح والتي أسفرت عن مقتل 45 شخصًا على الأقل يقيمون في مخيم للنازحين.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه خطط لتغيير السياسة الأمريكية في ضوء ضربة رفح.

وأكد "كيربي" التزام بايدن بإعادة تقييم الدعم الأمريكي لإسرائيل إذا تم شن "هجوم بري كبير" في رفح.