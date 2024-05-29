رضا بدير: فوجئت بفوزي بـ"التقديرية".. والجائزة وسام على صدري

فاز الدكتور رضا بدير، عازف وأستاذ آلة الناى بكلية التربية النوعية والمعهد العالى للموسيقى "الكونسرفاتوار" ومعهد الموسيقى العربية، بجائزة الدولة التقديرية في الفنون.

سعيد بأنني أخذت جائزتين في عصر الرئيس السيسي

وقال بدير، في تصريحات لـ الدستور: فوجئت بتليفون جاء لي من مكتب وزيرة الثقافة، ومن نقيب الموسيقيين ومن الفنان أشرف ذكي، ومكالمات كثيرة لتهنئتي بالجائزة، وتقول لي "الف مبروك" واصفًا شعور: سعيد بالجائزة وأراها وسام على صدري، من بلدي مصر.

ولم تكن هذه الجائزة الأولى للدكتور رضا بدير، وإنما الثانية، فمنذ 7 سنوات فاز "بدير" بجائزة الدولة للتفوق، قائلًا: أحمد الله وسعيد أنني أخذت هذه الجائزتين في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فشكرًا للدولة المصرية ورئيس الجمهورية وكل من رشحوني من الكبار، والدكتور مصطفى الفقي لتصويتهم لي.

الدكتور رضا بدير أهم وأشهر العازفين بمصر

وأضاف رضا بدير، أحد أهم وأشهر العازفين بمصر: فخور إنني مثلت مصر في الكثير من المحافل بفرنسا ولندن واليابان، حيث سافرت إلى بلاد كثيرة عربية وأوروبية بدعوة من وزراء الثقافة السابقين فاروق حسني وإيناس عبد الدايم، لأمثل مصر في المهرجانات الدولية، ودائما ما كنت أتي لمصر بالجائزة الأولي.

ويصف شعوره حينما يتم رفع العلم المصري بالمحافل الدولية: عندما كنت أنجح باسم مصر في الخارج، يتم رفع علم مصر، أرى هذا وسامًا على صدرنا جميعا كمصريين.

ألفت نماذج من الموسيقى الفرعونية غزت العالم..والمصريين القدماء أول من عرفوا العزف

ولفت "بدير" إلى أنه درّس الموسيقى في معهد السربون، وجامعة كامبريدج، وتحديدًا العزف على آلة الناي، كما ألف الكثير من الموسيقى خاصة بالناي، مؤكدًا: ألفت نماذج من الموسيقى الفرعونية غزت العالم كله، مستوحاة من ألحان المصريين القدماء.

ونوه بدير إلى أن المصريين القدماء أول من عرفوا الموسيقى في العالم، وأن مصر لديها عباقرة في الموسيقى، مشيرًا إلى أنه عمل مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى والغناء، مثل محمد رشدي، العزبي، فايزة أحمد ونجات، والفرقة الماسية، والفرقة الذهبية بقيادة صلاح عرام، وغيرهم

واختتم "بدير" حديثه مع الدستور: أمينة حياتي كلها تحققت بهذه الجائزة، وأنني وأراها أعلى وسام ياخذه فنان في مصر.