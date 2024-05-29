بإجمالي 37 فصلاً.. افتتاح مدرستين جديدتين في الزرقا بدمياط

افتتحت د.منال عوض، محافظ دمياط، الأربعاء، مدرسة الشهيد محمود عصام فوزى الابتدائية بقرية ميت الخولى عبد الله ضمن افتتاحات العيد القومي لمحافظة دمياط، بحضور جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط.

واطلعت محافظ دمياط على ما شهده مبنى المدرسة من أعمال توسعات، وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية وذلك بعدد ٦ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل دراسى.

وتفقدت محافظ دمياط مبنى المدرسة الذى يقع على مساحة ٢٨٨١ متر مربع ويضم فصول دراسية ومعامل وقاعات الأنشطة، وأشادت بالمستوى التنفيذى لأعمال التوسعات.

فى السياق، أزاحت محافظ دمياط الستار عن مدرسة تل الكاشف الثانوية المشتركة التى شهدت أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة، وذلك بعدد 7 فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ١٥ فصل على مساحة تبلغ ٤٦٩١.٥٠ متر مربع .

وأكدت ضرورة تفعيل خطة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتوازى مع التطور الذى شهدته المنشآت التعليمية، لافتة الى أن تلك الجهود ساهمت فى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية.

كما افتتحت محافظ دمياط، خلال الجولة التى أجرتها اليوم تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة السرو.

وحضر الافتتاح العميد سعيد عبد الخالق رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو والمهندسة سحر عيسى مدير مديرية الاسكان.