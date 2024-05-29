كيف دعمت التموين الأسر الأولى بالرعاية ضمن الحماية الاجتماعية؟

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق استدامة لمظلة الحماية الاجتماعية والتي تشمل توفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش، للرغيف الواحد.



التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وأولت التموين خلال الفترة الماضية الأسر الأولى بالرعاية عناية خاصة حيث التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات، وإضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة على أربعة أفراد.

كم تمت إضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو (8.33) مليار جنيه وفق التكليفات الرئاسية.

كما تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.



ونجحت التموين في تحقيق استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين ومجابهة أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد، من خلال معارض أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى.

تأمين متطلبات السوق المصرية من القمح

ورغم الأزمة العالمية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على القمح عالميًا، حيث تعد روسيا تليها أوكرانيا الدول الأكثر تغذية لاحتياجات السوق المصرية بواقع 1910763 طنا يتم استيرادها من موسكو، و151488 طنا من كييف، وتم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب ضمن نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلًا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.