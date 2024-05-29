الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرازيل تستدعي سفيرها في إسرائيل: لن يعود مرة أخرى لتل أبيب

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

قال مصدر دبلوماسي، الأربعاء، إن السلطات البرازيلية استدعت سفيرها لدى إسرائيل ولن تعين بديلا له على الفور، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في فبراير بشأن الصراع.

وقال المصدر اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك شروط لعودته" إلى إسرائيل.

كان المستشار الخاص لرئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في غزة.

كان دا سيلفا صرح في وقت سابق بأن "ما تفعله إسرائيل في غزة ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا".

وسبق ذلك تصريح للرئيس البرازيلي عندما شبه الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"المحرقة"، ولم يتراجع عن تصريحه، وكما شدد مرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية".

ووصف لولا دا سيلفا، في وقت سابق الحرب في غزة بالقول: "هذه إبادة جماعية. ثمة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".

وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أن دا سيلفا نفسه شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل.

السلطات البرازيلية إسرائيل فرانس برس فريدريكو ماير غزة

مواد متعلقة

سفارة إسرائيل بالمكسيك فى مرمى نيران المتظاهرين

دماء الضحايا تطارد نتنياهو وزعماء المعارضة يخططون للإطاحة به.. ماذا يحدث داخل الاحتلال؟

الأمم المتحدة: 940 ألف شخص نزحوا من رفح فى 3 أسابيع

بيان فرنسى ألمانى: الردع النووى يلعب دورًا أساسيًا فى أمن أوروبا

واشنطن ترفض طلب زيلينسكى: لا ضربات على روسيا بأسلحتنا

الرئيس الأوكرانى: المناطق الملغومة فى بلادنا أكبر من أراضى بعض الدول الأوروبية

الكنيست يقر قانونًا يمنع أصحاب العمل من طرد زوجات جنود الاحتياط

مع استمرار جرائم الاحتلال فى رفح.. الأردن يطالب المجتمع الدولى بمحاسبة المسئولين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدارك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

صور

الرئيس في الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

محطة تل أبيب

المزيد

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل